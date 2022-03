Andrei Pleșu: „Putin nu poate fi oprit din afara Rusiei” Scriitorul Andrei Pleșu este de parere ca Vladmir Putin nu poate fi oprit din afara Rusiei. „Mijloacele pe care le folosesc occidentalii pentru a incerca sa-l potoleasca sunt absolut ridicole”, spune Pleșu. Andrei Pleșu considera ca ceea ce se intampla la ora aceasta in Ucraina e dincolo de cultura și evidențiaza ca asistam la un simptom de grava dezordine mondiala, care dovedește ca putem fi oricand luați de mana oricarui delir politic. „In sensul ca nu mai e nevoie de argumente intelectuale fine ca sa reacționezi prompt, cu un fel de disperare, cu un fel de dezgust, cu un fel de neincredere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

