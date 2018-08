Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sora a reactionat dupa declaratiile Noricai Nicolai, care a spus ca inregistrarile de la proteste ar putea fi trucate, precizand ca, la momentul actual, toata lumea poseda telefoane mobile si aparate astfel ca e greu de crezut ca anumite imagini mai pot fi falsificate sau distruse. Redam, integral,…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Canotaj, Sandu Pop, a declarat, joi, la mitingul de protest organizat de membrii Sindicatului National Tineret si Sport, ca sportivii romani concureaza la Campionatele Europene de la Glasgow (Scotia) cu banderole albe pe brate in semn de solidaritate cu…

- Intreg cartierul Debarcader din Targu Jiu a ramas fara apa la robinete. Se pare ca in zona s-a spart o conducta de apa, insa problema va fi remediata in scurt timp. Articolul Un intreg cartier din Targu Jiu ramas fara APA! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- “Ne asteapta zile grele, dragi prieteni. Un lucru am inteles aseara: cu cat suntem mai multi, cu atat devin mai agresivi. Le este frica de noi”, avertiza intr-o postare pe Facebook, acum cateva zile, cunoscutul filosof Mihai Șora. Are 101 ani. Incredibil! Este mai batran decat țara asta, dar asta nu-l…

- Peste 100 de organizatii, grupuri civice si personalitati, printre care si scriitorii Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, Andrei Plesu, Mircea Cartarescu, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, dar si PNL, USR si Platforma Romania100, comunitatile Initiativa Romania si Geeks for Democracy, cer demisia…

- Comunitatea “Corupția Ucide” anunța ca un nou protest va avea loc in Piața Victoriei, pe 21 iunie. Evenimentul, intitulat “Noi NU plecam. VOI plecați!”, a fost anunțat pe pagina de Facebook a comunitații . “Azi ne vedem din nou, uniți impotriva abuzurilor unei puteri care nu mai ține cont de cetațeni,…

- Coloana ce inainteaza alert spre Piața Victoriei e animata de ritmurile unei fanfare. E formația Stalpnicul, din comuna Cosbești, satul Fastaci. Un manifestant R. De ce ați venit la București? Am venit sa mai facem și noi curat. Am venit la București ca sa susținem PSD-UL! R: Ii susțineți de mult? Da,…

- Incidente reprobabile la Kiev, cu doar doua zile inaintea marii finale a Ligii Campionilor dintre Real Madrid si Liverpool. Joi seara, fanii lui Liverpool au fost atacati brutal si batuti mar de un grup de 20 de huligani mascati!