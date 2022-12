Stiri pe aceeasi tema

- Bebe Cotimanis și iubita lui, mai fericiți ca niciodata! Cei doi și-au petrecut timpul liber in mall, iar drumurile i-au dus inspre un magazin de bijuterii. Așadar, are actorul planuri sa duca relația la urmatorul nivel? Paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele lor și am aflat motivul pentru care cei…

- Publicația People a confirmat desparțirea dintre Kendall Jenner și Devin Booker. Celebrul model, sora mogulului din industria cosmetica Kylie Jenner și a lui Kim Kardashian, este din nou singura, dupa aproximativ doi ani de relație.

- Probabil și voi v-ați intrebat macar o data cum iși rasfața Horia Constantinescu soția. Ei bine, noi avem raspunsul! Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a soției sale. Avem…

- Cu toții știm ca Elena Ionescu a divorțat in urma cu trei ani de barbatul alaturi de care un copil. Artista iubește din nou! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu cei doi indragostiți. Cum arata cel care o face fericita pe indragita cantareața.

- Octavian Valceanu, mai romantic ca niciodata! Portarul de la FC Petrolul Ploiești s-a gandit sa-și rasfețe partenera cu o ieșire intr-ul mall din Capitala. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor și au surprins cele mai tari imagini.

- Dupa nici trei luni de la desparțirea de Theo Rose, a venit momentul și pentru Alex Leonte sa-și refaca viața amoroasa. Deși nu a confirmat oficial noua relație, fostul iubit al cantareței și noua lui presupusa cucerire au facut postari care sugereaza ca au petrecut o vacanța impreuna la munte. Iata…

- Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2022 a fost de 20.187 (10.564 barbati si 9.623 femei), cu 1.608 decese (820 barbati si 788 femei) mai multe decat in luna iunie 2022. De asemenea, in iulie 2022 s-au nascut 15.214 copii, cu 1.021 mai multi copii decat in luna iunie 2022, arata datele publicate…

- Carmen Bruma a dat lovitura cu dietele pentru slabit. Partenera lui Mircea Badea caștiga bani frumoși din programele pe care le-a lansat in urma cu ceva ani. Angrenata și in doua proiecte TV la Antena 1, aceasta este totodata și mama cu norma intreaga. Ea e cea care duce și ia copilul de la școala […]…