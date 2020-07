Andrei Oprean este unul dintre tinerii jucatori promițatori pe care i-a avut Craiova in sezonul recent incheiat. Acum, cu aproximativ 3 luni inaintea startului noului sezon, sportivul U23 a decis sa ramana in Banie, unde va incerca sa se dezvolte personal și sa ajute echipa sa se claseze pe un loc cat mai bun. Baschetbalistul constanțean a declarat pentru GdS ca s-a simțit foarte bine in mica perioada petrecuta la Craiova inainte de pandemie și a dorit sa ramana „leu”. „In primul rand am dorit sa continui la Craiova deoarece m-am ințeles excelent cu antrenorul și cu tot staff-ul. Am avut un colectiv…