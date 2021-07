Andrei Novac - numit secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre a fost numit vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a decis eliberarea Oanei Maria Sava din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru…

- Andrei Novac a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot vineri, premierul l-a numit pe Adrian Dupu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu…

- Atena-Adriana Groza a fost numita in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Ion Munteanu…

- Potrivit unei decizii aparute azi (vineri) in Monitorul Oficial, premierul Florin Cițu a semnat o decizie de eliberare a lui Cosmin Constantin Baciu din funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Acest lucru s-a intamplat la nici 24 de ore dupa ce in Monitorul Oficial a aparut decizia…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia…

- Dragos Mihael Ciuparu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, potrivit agerpres.ro. Printr-o alta decizie a premierului, Dumitru-Laurentiu Andrei a fost eliberat, la cerere, din functia…

- Emil Samartinean a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Andra-Diana Migiu a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor online: Adrian Dadarlat)