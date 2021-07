Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase, președintele Platformei DA, a spus ca hotararea Curții de Apel de astazi este o noua victorie a Platformei DA, o victorie mare pentru Republica Moldova. Curtea de Apel a admis contestația depusa de Platforma DA catre CEC, SIS, CUC, IGP ș.a. și a anulat parțial actul administrativ normativ…

- Revenit dintr-un tur din Europa, unde a avut mai multe intrevederi cu diaspora noastra din mai multe orașe, liderul Platformei DA, Andrei Nastase declara ca revenirea la parteneriatul cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate este singura soluție proeuropeana valabila pentru Republica Moldova.

- Zeci de simpatizanti ai Platformei DA, in frunte cu Andrei Nastase, au organizat un protest in fata Guvernului de la Chisinau fata de „faradelegile” de la Intreprinderea de Stat Calea Ferata. Manifestantii au cerut sa le fie achitate salariile angajatilor Cailor Ferate.

- Poate ca președintele Maia Sandu a considerat ca Legea privind susținerea producatorilor locali este imperfecta. Aceasta opinie a fost exprimata de liderul Platformei DA, Andrei Nastase, in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" de la postul Ren Moldova. La crearea acestui proiect, Platforma DA a luat…

- Platforma DA și-a prezentat astazi lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 11 iulie la Comisia Electorala Centrala. Cap de lista este liderul formațiunii, Andrei Nastase, iar candidata cu numarul 10 este reprezentanta diasporei, o moldoveanca ce lucreaza la una dintre cele mai mari companii,…

- Nicușor Dan: „Azi, la primarie, am avut oaspeți de la Chișinau – deputați ai Platformei DA in Parlamentul Republicii Moldova și consilieri ai acestei formațiuni in Consiliul Municipal Chișinau.Am discutat cu Andrei Nastase și colegii sai din Platforma DA despre posibile proiecte comune intre București…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca luni a discutat cu Andrei Nastase si colegii acestuia din Platoforma DA despre posibile proiecte comune intre Bucuresti si Chisinau in domeniile - educatie, cultura si dezvoltare, conform news.ro „Azi, la primarie, am avut oaspeti de la Chisinau – deputati…

- Andrei Nastase respinge ideea unui bloc electoral cu PLDM, insa ii indeamna membrii „de valoare” sa se alature Platformei DA. Totodata, liderul Platformei DA spune ca regreta decizia PAS de a merge pe cont propriu la anticipate, noteaza IPN.