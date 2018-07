Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPDA, Andrei Nastase nu vede cu ochi buni programul Prima Casa, derulat de Guvernul Filip. In cadrul unei conferinta de presa, acesta a catalogatul proiectul drept unul populist. "Este o inițiativa populista, cu tenta electorala, și ați vazut cum societatea civila a reacționat la aceasta campanie…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a afirmat, vineri, ca Romania se confrunta cu "o depopulare accelerata din cauza migratiei economice", iar antreprenorii isi vad periclitate intreprinderile din cauza lipsei angajatilor, precizand ca solutia este reprezentata de "forta de munca ieftina din Asia".…

- Programul ”Investește in tine”, recent lansat in dezbatere publica, vizeaza persoanele cu vȃrsta de la 16 la 55 de ani, dar și membrii familiilor acestora – cu toții sunt incurajați de Guvern sa ia startul la dezvoltare personala, cu imprumuturi fara dobȃnda, garantate de stat. Este vorba despre cea…

- La programul „Prima Casa” vor putea aplica si tinerii care detin mai putin de sase metri patrati pentru un membru al familiei, adica nu au suficient spatiu. Pana in prezent erau eligibile doar persoanele care nu au detinut impreuna cu sotul/sotia o alta locuinta in decurs de un an pana la solicitarea…

- Candidatul PL la alegerile locale, Valeriu Munteanu, susține ca majoritatea candidaților din Chișinau nu au o viziune pentru oraș și ca au prezentat, în mare parte, programe specifice unui concurs de suplinire a unei funcții publice într-o întreprindere municipala, scrie IPN. …

- Guvernul a anuntat joi ca a aprobat, prin memorandum, programul de convergenta 2018-2021, care continua angajamentul de aderare la zona euro si politicile de sustinere a cresterii economice, cu incadrarea intr-un deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB), si presupune implementarea unor masuri…

- Acuzațiile de plagiat continua intre candidatul socialist și cel al partidului "DA" la funcția de primar al Chișinaului. Ion Ceban spune ca programul electoral al lui Andrei Nastase se bazeaza de fapt pe ideile sale.

- Grecia va incepe programul de modernizare a avioanelor multirol americane F-16, un program convenit in timpul vizitei efectuate in SUA de premierul Alexis Tsipras, dar care sta de o jumatate de an in asteptare din cauza costurilor sale ridicate pentru aceasta tara supra-indatorata, informeaza AFP si…