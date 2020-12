Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, s-ar fi gindit in 2016, in urma alegerilor prezidențiale, sa demisioneze din funcția de președinte al formațiunii. Declarații in acest sens au fost facute de catre Andrei Nastase in cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul…

- Platforma Demnitate și Adevar o susține pe Maia Sandu in turul II al alegerilor prezidențiale. „Platforma Demnitate și Adevar iși anunța sprijinul politic pentru candidatul proeuropean Maia Sandu in cel de-al doilea scrutin prezidențial. Reiteram ca sprijinul nostru sincer este necondiționat și conform…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Candidatul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a fost la secția de votare aproape de ora 10.00. El a fost insoțit la urna de vot de catre soția și fiica sa. © Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu: "Am votat pentru ordine in țara și un viitor bun" "Prea…

- CHIȘINAU, 26 oct — Sputnik. Igor Dodon va ieși lider in primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit sondajului „Barometru electoral 2020” realizat de Date Inteligente (iData) © Sputnik / Miroslav RotariUn nou sondaj: Pe cine ar vota cetațenii la conducerea țarii Dintre cei deciși sa participe…

- La 4 ani de la retragerea din cursa prezidențiala din 2016, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a venit cu o propunere catre lidera PAS, Maia Sandu. Nastase ii cere lui Sandu sa revina in Blocul ACUM.

- CHIȘINAU, 28 sept - Sputnik. PRO Moldova anunța printr-un comunicat de presa ca Andrian Candu va merge la Curtea Suprema de Justiție ca sa conteste decizia de azi a Curții de Apel. Președintele formațiunii susține ca regreta menținerea hotararii Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat sa-l inregistreze…

- Fostul premier Ion Sturza și fruntașii Platformei DA nu rateaza ocazia sa iși arunte replici taioase. Dupa ce recent, Sturza a declarat ca Andrei Nastase ar incerca „sa faca tot posibilul ca Maia Sandu sa nu ajunga președinta sau sa aiba un scor cat mai slab”, la scrutinul prezidențial din noiembrie,…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a inregistrat primii doi concurenti electorali la functia de presedinte al Republicii Moldova. Este vorba despre Andrei Nastase, candidat din partea Partidul „Platforma Demnitate si Adevar” si Renato Usatii, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”,…