- Oligarhul fugar Ilan Sor s-a pronuntat pentru transformarea Republicii Moldova intr-o federatie, in care Tiraspolul si Comratul sa fie puse pe picior de egalitate cu Chisinaul, relateaza miercuri Ziarul National din Chisinau.

- Doi tineri, unul de 24 de ani din Argeș și celalalt de 23 de ani din Teleorman, au fost trimiși in judecata, in acest an, de catre procurori pentru savarsirea infractiunii de impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice.

- Unitatea Teritorial Autonoma Gagauzia ramine veriga slaba a Republicii Moldova. O spune ex-premierul Ion Sturza care se arata nedumerit de alegerea cetațenilor din autonomia gagauza. Fostul premier spune ca ramine o enigma faptul cum a reușit fugarul Ilan Șor sa preia conducerea autonomiei, iar o persoana…

- In perioada 1-5 aprilie a.c., a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, in colaborare cu reprezentanții Garzii Forestiere Cluj au acționat pe linia prevenirii si combaterii activitaților ilegale din domeniul silvic. In urma verificarilor efectuate la o societate comerciala din…

- A fost depus in atenția parlamentarilor un proiect de lege care sa faca posibila sancționarea celor care ard ilegal deșeuri. Inițiatorul acestui proiect de lege este deputatul Diana Buzoianu, care a ținut sa arate ca „astazi, pentru infractiunea de arderi ilegale de deseuri nu poti lua in calcul la…

- Fugarul moldovean Ilan Sor leaga ”demersurile antiruse” ale președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și ale Guvernului de dorința de a caștiga puncte politice in Occident. Astfel el a comentat pe canalul Telegram decizia autoritaților republicii de a declara un alt angajat al Ambasadei Rusiei drept…

- Oamenii legii au facut publice mai multe inregistrari audio din dosarul finanțarii ilegale a acțiunilor de protest din Republica Moldova. In discuții apare, de mai multe ori, numele lui Ilan Șor, dar și cel al Marinei Tauber. „Te iscalești și Ilan Șor personal iți va pune pe card, nu numai ție, dar…

