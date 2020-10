Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a fost incatușat de ofițerii de investigație din Direcția regionala Nord și escortat la Procuratura raionului Briceni, dupa ce nu s-a prezentat la audieri, in dosarul in care este cercetat pentru falsificarea unor acte oficiale.

- Trei barbați cu virste cuprinse intre 36 și 40 de ani au fost reținuți, fiind suspectați de trafic de droguri. Doi dintre ei au fost arestați pentru 30 de zile, iar altul este cercetat in stare de libertate. Gruparea este suspectata de comercializarea drogurilor in proporții deosebit de mari pe teritoriul…

- Alegatorii cu drept de vot din doua localitați ale țarii iși aleg, astazi, primarii. Scrutine locale noi se desfașoara, in aceasta duminica, in comuna Tirnova, raionul Dondușeni și in satul Nucareni, raionul Telenești.

- Un locuitor al orașului Ocnița a fost prins in timp ce transporta ilegal 300 de litri de alcool. Marfa de contrabanda a fost depistata de catre polițiștii de frontiera, vineri noaptea, pe traseul ce leaga localitațile Birnova și Girbova.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru marți, 21 iulie 2020, ploi cu descarcari electrice in mai multe localitați din nordul și centrul țarii. Astazi vantul va sufla slab, dinspre nord-vest, iar maximele termice vor fi de +25 la nord și +30 de grade Celsius in sudul țarii.

- E alerta meteo de ultima ora pentru mai multe zone din Romania, unde sunt așteptate precipitații abundente. Meteorologii anunța, luni dimineața, avertizari cod portocaliu pentru mai multe județe din nord-estul țarii și cod galben in sud, est și zona Dobrogei. Avertizarile sunt valabile pana la…

- Candidatii din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria si diaspora care doresc sa se inscrie la invatamantul liceal si profesional din Romania pot sa o faca incepand de astazi, pe locurile separate destinate romanilor de pretutindeni, Iasul fiind centru national. Cei care doresc…