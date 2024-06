Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul zilei de 07 iunie 2024, ofițerii Serviciului protecție interna și anticorupție al MAI, de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii r-nului Hancești, au descins cu percheziții la domiciliile, biroul de serviciu și automobilul personal al unui ex-funcționar public cu statut special din…

- Procuratura inceteaza ancheta privind organizarea unei licitații pentru inchirierea spațiilor comerciale de pe Aeroportul Chișinau. Surse din cadrul Procuraturii au declarat ca instituția a incetat investigația deoarece nu a gasit dovezi de abuz de putere sau de funcție in organizarea licitației, transmite…

- Autoritațile de profil ar trebui sa invețe lecția in cazul licitației eșuate de la aeroport și sa țina cont de ea atunci cand vor decide sa anunțe un nou concurs privind instrainarea spațiilor comerciale. De aceasta parere este deputatul PAS Olesea Stamate, care considera ca prevederile din caietul…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat marti ca este solidara cu angajatii din muzee care cer majorarea salariilor si au protestat sambata, in fata Guvernului."Nu vreau sa ocolesc subiectul salarizarii din institutiile muzeale.

- Intre personalitatile invitate la dineul de stat de la Palatul Elysee se afla cantareata Mireille Mathieu, scriitorul si compozitorul Jean-Michel Jarre impreuna cu sotai sa, actrita chinezo-singaporeza Gong Li, sau actrita Sophie Marceau. Actrita Salma Hayek a sosit impreuna cu sotul sau, Francois-Henri…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul PAS, se arata nemulțumit de faptul ca Procuratura Anticorupție (PA) a inițiat un proces penal pe licitația spațiilor comerciale de la Aeroportul din Chișinau. „Sa investigheze, iar licitarea o sa mearga mai departe, sunt doua procese diferite, nu au decat…

- Sute de romani diagnosticați cu diverse forme de cancer reușesc sa-și asigure banii pentru tratamentele infernal de scumpe doar dupa ce inving statul in instanța. Statistica arata ca, in fiecare an, in Romania se inregistreaza peste 20.000 de decese evitabile din patologia oncologica, cu peste 45% mai…