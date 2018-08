Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele celui de-al 27-lea an de independenta au consolidat supozitiile despre caracterul falit al statului Republica Moldova. Opinia a fost exprimata de catre analistul politic Anatol Taranu, solicitat de IPN sa puncteze cele mai relevante evenimente si actiuni care au consolidat sau, dimpotriva,…

- PRIMIRE… Zeci de participanti la Marsul Reintregirii Neamului”, mars care are ca punct final capitala Republicii Moldova, Chisinau, pe 1 septembrie, au poposit luni seara la Vaslui. Osteniti, dar bucurosi ca au ajuns in orasul in care, cu sute de ani in urma, Stefan cel Mare cladise capitala Tarii de…

- Orheienii l-au așteptat luni cu oala de noapte pe liderul PPDA, Andrei Nastase, care așa și nu a mai venit. Mii de locuitori au raionului Orhei s-au adunat in centrul orașului pentru a le cere celor de la PAS, PPDA și PLDM sa-i lase in pace. Iar spre final l-au luat la mișto pe Andrei Nastase, care…

- In cadrul sedintei saptamanale de astazi a Partidului Democrat din Moldova, presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a venit cu unele declaratii despre programul partidului de dezvoltare și modernizare a țarii.

- Filosoful Mihai Șora le-a spus protestatarilor din Piața Victoriei ca a venit la manifestare pentru a fi alaturi de nația sa care sufera și care vrea dreptate și ca ideea pentru care se militeaza, fara hoți, este „o decizie buna”.„Fara hoți e o decizie foarte buna. Sunt cu totul de acord cu…

- Uniunea Salvati Romania ia pozitie in cazul invalidarii mandatului lui Andrei Nastase, primarul ales al Chisinaului, reprezentantii USR manifestandu-si speranta ca justitia moldoveneasca va demonstra ca este independenta si nu ''un instrument al oligarhiei''. "Uniunea Salvati…

- (update 09:49) Un echipaj de poliție il convinge pe Andrei Nastase sa iasa de pe teritoriul cinematografului Gaudeamus. (update 09:32) La fața locului a venit proprietarul cinematografului: „Continuați lucrarile". (09:32) Cinematograful Gaudeamus continua sa demolat. Mai mulți internauți transmit…

- Sambata, in Bucuresti, a fost zarva mare. Mii de oameni imbracati in alb, in partea de sus, au venit in Piata Victoriei pentru a intari pozitia oamenilor din fruntea PSD si a conducerii tarii.Au venit oameni din toate colturile tarii: unii cu autocare, altii cu trenul, altii cu autoturismele proprii,…