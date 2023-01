Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii a fost invitat de secretarul american de stat sa participe miercuri seara, in Congres, la discursul pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, il va susține.

- Turneul „50 States, One Community” al ambasadorului Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a continuat in statul Connecticut, in perioada 6-8 decembrie 2022. Astfel, ambasadorul Muraru a vizitat comunitațile romanești formate in jurul organizației Romanul și a bisericilor „Holy Brancoveanu…

- Ben Toma este romanul cu cea mai inalta funcție din Statele Unite ale Americii. Barbatul, in varsta de 43 de ani, este liderul majoritații in Camera Reprezentanților din statul Arizona. In prezent, el ocupa cea de-a doua poziție dupa cea a președintelui Camerei.

