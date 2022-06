Stiri pe aceeasi tema

Sportivul roman Catalin Chirila (canoe simplu) a cucerit a doua sa medalie de argint la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), dupa ce s-a clasat duminica pe locul doi in finala de la 1.000 m, potrivit Agerpres.

Pugilista romana Lacrimioara Perijoc este noua vicecampioana mondiala a categoriei -54 kg. Ea a disputat vineri seara finala in compania sportivei turce Hatice Akbaș, in al doilea meci al serii, la Campionatul Mondial de Box feminin, desfașurat in Turcia, la Istanbul, fiind invinsa la limita

Un tezaur impresionant a fost descoperit pe un camp in judetul Timis, respectiv peste 400 de modene de argint, datand din secolul al XVI-lea. Monedele au fost gasite de un barbat care detine un detector de metale autorizat, conform news.ro.

O carte despre doua „candidate la nefericire" care au trait stari asemanatoare in epoci diferite. Nu sunt biografii, dar se citesc ca doua microromane, cu o egala incantare, pentru ca psihologul Aurora Liiceanu are darul rar de a zugravi personaje vii, care palpita și traiesc in fața ochilor noștri

Miercuri 4 mai se implinesc 98 de ani de la prima medalie olimpica obtinuta de sportul romanesc, prin nationala de rugby, care castiga bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris, din 1924, aminteste site-ul Federatiei Romane de Rugby.

Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a castigat, luni, medalia de argint la Campionatul Mondial de Cadeti si Juniori de la Dubai, informeaza News.ro.

Sportiva romana Ioana Stanciulescu s-a clasat pe locul 6 in finala de la sarituri si pe 7 la paralele, sambata, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Baku, potrivit Agerpres.Stanciulescu s-a clasat pe sase la sarituri, cu media de 12,699, dupa ce a fost notata cu 12,966 la prima saritura si

Sportiva romana Ioana Stanciulescu a reusit sa se califice in finalele de la paralele si sarituri, joi, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Baku (Azerbaidjan).