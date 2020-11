Decizia guvernului este greșita, nimic nu justifica inchiderea tuturor școlilor și claselor. Prin aceasta decizie pripita guvernul ii considera pe elevi și profesori purtatorii coronavirusului. In același timp, marea majoritate a țarilor europene – cu rata de infectare mai mare - acționeaza mai prudent, și lasa elevii sa invețe in condiții normale, se arata in comunicatul de presa remis de UDMR Timiș. Efectele predarii online vor avea consecințe pe termen lung, nemaivorbind de faptul ca nici condițiile nu sunt asigurate: in ultimii 6 luni guvernul nu a fost capabil sa doteze școlile cu instrumente…