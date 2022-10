Andrei Marga îi numește ”activiști rudimentari” pe toți cei care nu cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei Profesorul Andrei Marga, fost ministru de Externe, revine cu o noua analiza dedicata razboiului din Ucraina. In cadrul analizei el susține a trecut vremea consultarilor de catifea și a diplomației de salon și ca e timpul pentru realism politic. El susține ca victoriile militare pe campul de lupta sunt trecatoare și ca adevarata soluție o reprezinta o discuție așezata și raționala intre marile puteri și ca asta va implica invariabil cedarea de teritorii. Orice alta discuție și soluție inseamna prelungirea fara sens a unui conflict care afecteaza toate statele: ”Ieșirea din conflict Cu ani in urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

