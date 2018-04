Andrei Marga | Ierusalimul – test de integritate Decizia președintelui american de a pune in aplicare recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost prompt salutata de Cehia și Ungaria, iar apoi și de alte țari. In același timp, responsabilii actuali ai politicii externe din Romania au ales, in locul consecvenței cu o linie mai veche a acestei politici, o neutralitate ieftina, care nu aduce nimic, nimanui. Sa privim esențialul. In 1863 un calugar canadian care traia la Ierusalim l-a informat pe președintele Abraham Lincoln asupra marginalizarii la care erau siliți evreii in stravechea lor capitala. Simțul dreptații al eminentului… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

