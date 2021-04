Andrei Marga: Asaltul antireligie și osmoza culturală Religia este sub asalt. Unii resimt rigorile ei normative – „sa nu-i faci rau altuia”, „sa-l ajuți pe cel in necaz”, „sa nu furi”, „sa fii drept”, „sa respecți creația” etc. – ca ceva restrictiv și ataca religia. Alții propun relativizari ale familiei. Sunt și adepți ai vieții la comun. Mai sunt și unii care nu prididesc cu biserica, pentru ca, la prima ocazie, sa loveasca fara scrupule. In sfarșit, sunt și aceia care trateaza libertatea de credința cu poliția. Sub asalt se afla religia, dar, impreuna, de fapt, cu valori ale tradiției iudeo-creștine in care traim, inclusiv ale societații moderne… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

