Andrei Leonte, fotografie virală. Ce a surprins artistul într-un supermarket Dupa ce in media au fost propagate mai multe știri privind coronavirusul aparut pentru prima data in China la sfarșitul anului trecut, romanii s-au alertat. Sunt pregatiți sa se izoleze in case numai pentru a nu se imbolnavi. Și pentru asta este nevoie de resurse. Daca intri intr-un magazin din București vei gasi acum o mulțime de rafuri goale. Magazinele din București sunt goale și pline in același timp. Pe rafturi nu mai gasești mare lucru, insa sunt pline de oameni care cauta alimente. Da, alimente, nu sapun. Acel intrument de care Ministerul Sanatații a spus ca avem nevoie pentru a ne proteja… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), sa stea in carantina 14 zile, ca aceasta…

- Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani…

- Retailerul german Metro AG a ajuns marti la un acord privind vanzarea lantului sau de hipermarketuri Real, valoarea tranzactiei fiind de un miliard de euro (1,09 miliarde de dolari), transmite Reuters. In decembrie, Metro anuntase ca a intrat in negocieri exclusive cu un consortiu alcatuit…

- Cântareata belgiano-canadiana Lara Fabian si-a anulat din nou concertul de la Bucuresti, cu câteva ore înainte de spectacol, informeaza Agerpres.„Sunt în Bucuresti, în hotel... si sunt profund trista pentru ca trebuie sa va spun ca spectacolul din aceasta…

- Ministerul Sanatatii a transmis, duminica, primul buletin informativ al Comitetului interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus. Ministerul precizeaza ca circulatia persoanelor care vin din aria geografica a Chinei este monitorizata pe criterii…

- "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sa ia toate masurile necesare preintampinarii raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin demararea unor campanii de informare a populatiei privind masurile de…