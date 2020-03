Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Romana de Hipnoza, in parteneriat cu Pro Success Training și Puterea Minții ofera gratuit ședințe de consiliere online, audio și/sau video tuturor cadrelor medicale, asistenți medicali, doctori, brancardieri și personalului medical implicat in lupta impotriva pandemiei Covid-19, precum și…

- Valentina Pelinel a dat o tura mai intai pe la un supermarket, de unde a facut cumparaturile. A descarcat plasele pline-ochi in portbagajul mașinii, apoi s-a deplasat la salon. Bolnda s-a prezentat absolut "regulamentar": cu masca și manuși de protecție impotriva COVID-19. Cristi Borcea a…

- NEPI Rockcastle, investitor și dezvoltator de proprietați comerciale, susține demersurile de prevenție a raspandirii Covid-19 și doneaza 150.000 de euro catre Crucea Roșie. Banii vor fi alocați in funcție de nevoile medicale pentru achiziția de...

- Cuba a trimis in Italia o echipa de 52 de medici si asistente, dintre care unii cu experienta in lupta impotriva febrei Ebola in Africa, pentru a ajuta tara europeana cea mai afectata in lupta sa impotriva Covid-19, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Mai multi taximetristi din Drobeta Turnu Severin au lansat o initiativa demna de toata lauda, in semn de solidaritate cu cadrele medicale care muncesc la Spitalul Judetean de Urgenta din oras.

- Societatea civila s-a mobilizat in judetul Botosani pentru a face fata amenintarii COVID-19. Croitorese, voluntari, medici sau ONG-isti si-au dat mana pentru a ajuta spitalele din judet confectionand masti sanitare, strangand bani pentru testere sau facand cumparaturi pentru batranii aflati in autoizolare.

- Banii vor ajunge la protectia civila si la o fundatie. De asemenea, familia Agnelli a achizitionat 150 de aparate de respiratie artificiala si material tehnico-sanitar. Compania lui de leasing auto Leasys pune la dispozitia Crucii Rosii italiene si altor societati de binefacere mijloace pentru distribuirea…

- Trei pacienti diagnosticati cu coronavirus, care se aflau la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, vor fi externati sambata seara, in urma a doua rezultate negative ale...