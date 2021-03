Stiri pe aceeasi tema

- Elwira Duda, soția lui Mihai Petre, i-a surprins placut pe chefi in aceasta seara. Se pare ca gatitul ii iese la fel de bine precum dansul, iar chef Florin Dumitrescu a apreciat atat de mult preparatul ei incat ar fi vrut și a doua porție. Partenera celebrului dansator a dat startul emisiunii ”Chefi…

- Cu toții ii adoram pe cei trei jurați de la cooking show-ul Chefi la cuțite, insa puțini știu cum a inceput colaborarea, dar mai ales prietenia dintre ei. Catalin Scarlatescu a vorbit deschis intr-un interviu despre prima lor intalnire in calitate de echipa.

- In ediția 2 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, una dintre cele mai emoționate concurente a fost Raluca Mihail, in varsta de 40 de ani, care i-a uluit pe chefi cand a dezvaluit ce meserie are!

- Jorge a incercat sa ii faca o surpriza soției sale de Ziua Indragostiților, dar se pare ca cea care l-a surprins cu adevarat a fost chiar soția lui. Iata ce i-a pregatit in baie Ramona Prodea!

- Daca pana acum iți era foarte ușor sa-l recunoști, iata ca acest lucru e deja istorie, asta pentru fostul concurent de la Chefi la cuțite, Kani, nu mai arata deloc ca inainte! Acesta și-a lasat parul lung, iar acum e total diferit cu noul look!

- Kani de la Chefi la cuțite uimește din nou! De aceasta data nu talentul lui culinar l-a scos in evidența, ci schimbarea spectaculoasa de look prin care a trecut. Fostul concurent a reușit sa-i lase masca pe fani, dupa ce s-a transformat in... Justin Bieber!

- Astazi are loc semifinala showului Chefi la cuțite, sezonul 8, insa diferit fața de celelalte sezoane este modul in care are loc ultima proba inainte de marea finala! Ce au fost nevoiți sa faca jurații, inainte de a alege finaliștii!

- Inca de la inceputul competiției, Kani s-a remarcat la Chefi la Cuțite prin preparatele delicioase, uimindu-i pe chefi cu talentele sale, chiar daca la baza concurentul este practic un frizer! Dar v-ati intrebat vreodata cum arata tanarul fara barba și tatuaje pe fața?