- FCSB a trecut de Hajduk Split, scor 2-1 (0-0 in Croația), in manșa secunda a turului III preliminar din Europa League și va infrunta mai departe Rapid Viena. Harlem Gnohere crede ca golul din prelungiri este unul dintre cele mai frumoase din cariera, iar Florin Tanase ii transmite un mesaj lui Andrei…

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Hajduk Split, in mansa secunda a turului trei preliminar al Ligii Europa, partida la care Harlem Gnohere a marcat ultimul gol in minutul 90+3. In tur, scorul a fost 0-0.Joi…

- FCSB tremura pentru calificarea in play-off-ul Europa League, dupa ce i-a pierdut pe Marko Momcilovic și Mihai Balașa, ambii accidentați in timpul primei manșe din turul 3 preliminar cu Hajduk Split, scor 0-0. Returul FCSB - Hajduk se joaca joi, 16 august, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Viitorul…

- HAJDUK SPLIT - FCSB 0-0 // Gigi Becali e sigur ca FCSB nu va avea probleme la returul cu Hajduk Split, de joia viitoare, de pe Arena Naționala. Vezi AICI FOTO de la meci FCSB - Hajduk e joi, 16 august, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Viitorul adversar se va decide din caștigatoarea "dublei" Rapid…

- FCSB a învins, joi seara, formatia slovena NK Rudar Velenje cu scorul de 4-0 (1-0), într-o partida disputata pe Arena Nationala din Capitala, si s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League.

- Andrei Ivan (21 de ani) a fost astazi prezentat oficial la noua lui formație, Rapid Viena. Varful oltean, sub contract cu rușii de la FC Krasnodar, a fost imprumutat pentru un sezon la Rapid Viena (Austria). Andrei Ivan este primul roman din istoria clubului austriac și va purta numarul 97. "Am vrut…