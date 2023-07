Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Andrei Ivan (26 de ani) și Alexandru Mitrița (28), poate cei mai importanți jucatori de la Universitatea Craiova, au analizat victoria cu Dinamo, 2-0, obținuta cu doua goluri inscrise in partea a doua. Ivan, marcatorul primului gol, a explicat ca un discurs al antrenorului Eugen Neagoe la pauza meciului…

- Bosniacul Elvir Koljic (28 de ani) s-a accidentat la incalzire, in pauza duelului dintre Dinamo și CS Universitatea Craiova. Scorul era 0-0 in acel moment. Eugen Neagoe a fost forțat sa inceapa meciul de pe „Arcul de Triumf” cu Atanas Trica (19 ani) in atac. Antrenorul oltenilor mai avea un singur…

- Suporterii Universitații Craiova pregatesc pana la ultimul detaliu deplasarea cu Dinamo, din prima etapa a noului sezon. Peste 700 de olteni vor incuraja echipa lui Eugen Neagoe in duelul de pe „Arcul de Triumf”, iar ultrașii din Peluza Nord anunța ca și-au luat toate masurile de precauție inaintea…

- Dinamo debuteaza in Liga 1 lunea viitoare, cu CSU Craiova, acasa. Meciul se va disputa pe „Arcul de Triumf”, dupa ce s-a rezolvat cu sistemul VAR. Din informațiile GSP, azi a fost o noua analiza tehnica la arena de langa Manastirea Cașin, iar problema cu geamul fix care impiedica instalarea completa…

- Andrei Ivan nu isi explica cum a scapat Farul de infrangere in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e convins ca echipa lui merita sa obtina victoria. Ivan a ratat un penalty in urma cu doua etape, cu FCSB, dar si-a asumat raspunderea…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat victoria obținuta de olteni pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie a spus ca elevii lui au avut o prestație foarte buna impotriva…