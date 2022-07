Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Screciu (22 de ani), fundașul Universitații Craiova, s-a accidentat in cantonamentul Romaniei U21 și a parasit lotul lui Florin Bratu, anunța FRF. In locul lui Screciu a fost convocat de urgența Daniel Birzu, de la Farul Constanța. Romania U21 va juca doua meciuri amicale, ambele in deplasare,…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea și la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0 (2-1 in tur), și va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Andrei Ivan, atacantul oltenilor, iși reproșeaza eliminarea din semifinala. Atacantul oltenilor da vina pe lipsa de inspirație…

- Andrei Ivan (25 de ani), atacantul Universitații Craiova, s-a logodit in saptamana derby-ului cu FCSB. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Ivan este intr-o relație cu fosta gimnasta Anda Butuc,…

- Veste mare lumea fotbalului! Atacantul de la Universitatea Craiova și-a cerut ieri iubita in casatorie. In urma puțin timp, iubita acestuia, Anda Butuc, a postat pe rețelele de socializare poze cu inelul de logodna. Cei doi indragostiți sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada cererea in casatorie…

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a avut numai cuvinte de lauda la adresa tanarului atacant, Jovan Markovic (21 de ani), care traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Dupa evoluțiile tot mai convingatoare din ultimele partide, acesta a fost comparat de finanțatorul „juveților” cu atacantul…

- Andrei Ivan a ajuns la 12 assist-uri in 2021-2022, cu 3 mai multe decat giuleșteanul Rareș Ilie (9). Cu un gol de senzație și doua assist-uri, Andrei Ivan s-a numarat printre cei mai buni jucatori ai Craiovei in meciul caștigat luni, la Pitești, in fața lui FC Argeș (4-0). Iar pe ansamblul intregului…

- Gigi Becali a izbucnit iar de nervi. Patronul FCSB a asistat neputincios la infrangerea echipei sale, pe Arena Naționala, in fața Universitații Craiova. Formația pregatita de Laurențiu Reghecampf s-a impus cu 2-o prin golurile marcate de Andrei Ivan, din penalty și de Ovidiu Bic. La finalul partidei,…

- Atacantul echipei Universitatea Craiova , Andrei Ivan, a declarat la finalul meciului cu FCSB ca lovitura de la 11 metri pe care a primit-o a fost corect acordata, fiind lovit de Iulian Cristea. „Suntem fericiti ca am luat cele trei puncte. La golul anulat (al lui Edjouma – n.r.) chiar a fost fault,…