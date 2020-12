Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile PNL cu privire la doua proiecte de lege adoptate cu majoritatea voturilor PSD care prevad cresteri salariale pentru functionarii publici ai administratiei publice locale si Parlamentului. Liderul deputatilor PNL Florin Roman a precizat ca initiativele…

- "Inchiderea școlilor in toata țara este o greșeala. Copiii din ciclul primar au nevoie de școala, ei nu invața sa scrie de la distanța, prin internet. Ce se intampla acum cu clasele pregatitoare, clasele I și a II-a in anii aceștia școlari e o catastrofa pentru viitorul lor. Copiii din mediile dezavantajate…

- In 20 de localitați din județul Dolj, copiii nu au acces la școala online, iar explicațiile sunt multiple. Elevii se confrunta nu numai cu lipsa semnalului la interent sau telefon, ci si cu lipsurile majore din cauza situatiei materiale precare. O spun cei de la World Vision Romania.

- Zilele acestea, in toate școlile din Romania, a fost transmisa o declarație pe care parinții trebuie sa o completeze și sa o semneze. In declarație, se spune ca parintele „se obliga” sa nu inregistreze prin niciun procedeu activitațile didactice desfașurate online de copiii lor și totodata sa ia toate…

- A inceput numaratoarea inversa pentru Black Friday, este momentul ideal pentru planificarea și optimizarea strategiilor de marketing pentru comerțul online. Vanzarile online au avut o evoluție ascendenta in ultimele luni pe fondul restricțiilor generate de pandemie. Nu putem discuta despre urmatoarea…

- Perioada de carantina din primele luni ale acestui an a scos la iveala importanța educației online, singurul mijloc pentru ca procesele de invațare sa nu se opreasca, chiar și in ciuda pandemiei de COVID-19. Educația se indreapta tot mai mult catre...

- Coordonatorul sectiei COVID de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, Virgil Musta, spune ca elevii care au probleme medicale sau care au persoane vulnerabile in familie trebuie sa fie lasați sa faca școala online.Conform lui Virgil Musta, acest lucru ar trebui sa fie posibil…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, vine cu previziuni infricoșatoare despre urmatoarea perioada. Medicul anunța o evoluție a pandemiei la noi in țara, ca urmare a creșterii numarului de cazuri in Europa. De asemenea, medicul le da o speranța romanilor cu privire la perioada in care cazurile…