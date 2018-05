Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare in lumea romilor! Celebra vrajitoare Vanessa iși insoara baiatul, pe Mari, și a organizat nunta de zile mari, in Chitila. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, transmite live de la petrecerea la care va canta Adrian Minune. Vrajitoarea Vanessa a vrut ca baiatul ei sa aiba partea de…

- Nunta mare in showbiz! Brigitte Sfat s-a casatorit cu Nadir, iar cantaretul pare ca nu isi mai incape in piele de fericire. Intreg evenimentul se desfasoara in exclusivitate la "Party like a star", emisiune moderata de frumoasa Madalina Balan.

- Jo, pe numele din buletin Ioana Anuța, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Invierii Domnului. Cum gandurile scrise au fost insoțite de un selfie in care apare barbatul iubit, Nadir a facut un comentariu spumos, care a dat naștere la mai multe intrebari. In varsta de 23 de ani, Jo traiește o poveste…

- Catalin Botezatu este cel care a descoperit-o, apoi i-a marcat cariera! Denisa Ciocoiu a aparut in calea celebrului designer in urma cu șase ani, cand a filmat pentru un show TV. A fost numita, la scurt timp, sosia Biancai Dragușanu, datorita calitaților sale fizice. Apoi Denisa și-a luat ”zborul”.…

- Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe care nu o intalnise niciodata. Familia lui a aranjat nunta cu un an in avans, dupa ce tatal miresei a stat trei ani in casa mirelui. Intreg evenimentul a decurs normal, exact cum fusese planificat,…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…