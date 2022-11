Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in a treia duminica din noiembrie, intr-o mica piata publica din Barlad, zeci de oameni vin sa insire fotografiile celor dragi, morți in accidente auto. Langa fotografiile tip portret, plastifiate, sunt aprinse lumanari de ceara sau cu leduri, pe care sunt scrise numele celor care au…

- Mihai Budeanu a demonstrat ca este destul de "pretențios" atunci cand merge la cumparaturi. Solistul trupei 3 Sud Est pune destul de mult accent pe imbracaminte, motiv pentru care a fost indecis in alegerea piesei vestimentare. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Ionut Vina este "undercover" atunci cand iese in oraș. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fotbalistului și l-au surprins pe strazile din Capitala. Ionuț Vina a fost exclus din lotul pentru meciul cu Rapid de catre Mirel Radoi. Iata cum decurge…

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…

- Joyskim Dawa nu s-a aflat in primul 11 al echipei FCSB in meciul cu Silkeborg din Conference League. Fotbalistul a fost accidentat, motiv pentru care antrenorul Nicolae Dica a decis sa joace doar cei care sunt in cea mai buna forma. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Poate va intrebați ce face Marius Avram atunci cand nu se afla cu fluierul pe teren. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele arbitrului și au surprins cele mai tari imagini intr-un mall din Capitala.

- Un atelier de tamplarie inființat ca o afacere sociala de un suedez venit in Romania pentru a lucra cu oamenii marginalizați a fost distrus de un incendiu la inceputul lunii septembrie. Povestea atelierului merge, insa, mai departe dupa ce oamenii din comunitate s-au mobilizat exemplar.