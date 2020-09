Stiri pe aceeasi tema

- Moment de senzație in a patra ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Preparatul unuia dintre concurenți l-a facut pe Sorin Bontea sa rememoreze clipele de coșmar traite la „Asia Express”!

- Doi parinti au fost separati de copiii lor, in Suedia, pe motivul ca au ales sa-i tina izolati timp aproape patru luni de teama infectarii cu noul coronavirus, in conditiile in care tara scandinava nu a recomandat aceasta masura.

- Un tanar de 19 ani, bolnav de epilepsie, a fost folosit drept sclav de un barbat de 39 de ani din Satu Mare. Baiatul a fost lovit cu un ciocan, cu lanțuri sau cabluri electrice și nu era platit pentru munca sa, fiind ținut intr-un garaj din curtea individului care l-a sechestrat, conform DIICOT.

- Multe lacrimi și durere dupa desparțirea de Razvan Simion, sau cel puțin așa a lasat de inețels blonda Lidia Buble. Poate ca sa uite de fosta relație, sau poate ca nu i-a mai fost frica de noul coronavirus, Lidia Buble a decis sa mearga la Saint Topez, intr-unul din cele mai exclusiviste cluburi de…

- Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, finul lui Niculae Badalau, susține ca este ținut in carantina forțata, deși ar fi fost testat negativ de doua ori pentru noul coronavirus. Intr-o postare pe Facebook, acesta a spus ca sta „inchis in casa de 5 zile in baza unui comunicat de presa…

- Primaria Capitalei propune noi reguli pentru proprietarii de terase din Centrul Vechi. Potrivit inițiativei care va fi discutata in sedinta de saptamana aceasta, in primul rand terasele trebuie delimitate astfel incat pe strada sa fie asigurat un culoar de patru metri, anunța MEDIAFAX.Administratia…

- Sever Dron, fost antrenor al Virginiei Ruzici si al lui Henri Leconte, avertizeaza ca episodul Adria Tour va stirbi imaginea de campion construita cu truda, comparand situatia de acum a liderului ATP cu cazul de dopaj al Mariei Sarapova.

- Ținut pe post cu titlu interimar de mai bine de șase ani, Dorel Cojan a dus acasa bani frumoși in anul 2019. Eternul șef al PLT are pensia aproape cat salariul de la instituția pe care o conduce fara sa participe la vreun concurs. Nici directorul adjunct nu se poate plange de venituri mici: a dus acasa…