Andrei Grumezescu, fiul fostului șef de la arme DGPMB a fost reținut pentru transport ilegal de muniție! Este vorba despre 14.000 de cartușe. In momentul de fața, Andrei Grumezescu este audiat in Capitala. Stire in curs de actualizare… The post Andrei Grumezescu, fiul fostului șef de la arme, a fost reținut appeared first on Cancan.ro .