- Vestea buna asteptata absolventii de medicina incepe sa prinda contur: Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala, la inceputul acestei luni, metodologia „pentru desfasurarea concursului de admitere in rezidentiat pe loc si pe post in medicina". Aceasta va avea loc pe 14 mai 2023, fiind…

- Bolile rare afecteaza aproximativ 5% din populatie si reprezinta o problema de sanatate publica, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta a adaugat ca una dintre prioritati este realizarea unui registru al pacientilor care sufera de aceste afectiuni, relateaza Agerpres. „Exista…

- Noul an a inceput cu vesti bune pentru universitatile din capitala Moldovei: Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) a acreditat mai multe programe de studiu, ceea ce inseamna ca activitatea in cadrul acestora poate continua. Mai exact, in ultima zi din ianuarie,…

- O sesiune extraordinara a concursului de rezidențiat este programata in data de 14 mai 2023 pentru cele 628 de locuri și posturi ramase neocupate in sesiunea noiembrie 2022, a anunțat Ministerul Sanatații. Aceasta sesiune se va desfașura impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a decis organizarea unei sesiuni extraordinare a concursului de rezidențiat in data de 14 mai 2023, pentru cele 628 de locuri și posturi ramase neocupate in sesiunea noiembrie 2022, anunța, marți, Ministerul Sanatații. Aceasta sesiune se va desfașura impreuna cu…

- Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș susține campania naționala ”Fii salvator!” inițiata de Televiziunea Digi24, in parteneriat cu Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila”, Consiliul Județean Argeș, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Primaria Campulung Muscel și Centrul de Transfuzii…

- Directorul Spitalului „Grigore Alexandrescu”, Radu Balanescu, este considerat plagiator, anunța ziarul Puterea. Jurnaliștii de la Puterea afirma ca o confirmare a acestui plagiat a venit de la Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București. Teza de doctorat controversata se…

- Adrian Bughiu: Va aștept sa salvam impreuna viețile celor care sunt intr-un moment de cumpana Consiliul Județean Argeș este partener in campania naționala de donare de sange derulata de Televiziunea Digi24, in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Arhiepiscopia Argeșului…