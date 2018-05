Stiri pe aceeasi tema

- Prezent pentru a doua oara pe scena ”iUmor”, Andrei Girjob a primit voturile necesare pentru a ajunge in finala, dar a aflat și ca se situeaza pe primul loc in topul celor mai draguți concurenți ”iUmor” facut de Delia.

- Prezent pentru a doua oara pe scena ”iUmor”, Andrei Girjob a primit voturile necesare pentru a ajunge in finala, dar a aflat și ca se situeaza pe primul loc in topul celor mai draguți concurenți ”iUmor” facut de Delia.

- Prezent pentru a doua oara pe scena ”iUmor”, Andrei Girjob a primit voturile necesare pentru a ajunge in finala, dar a aflat și ca se situeaza pe primul loc in topul celor mai draguți concurenți ”iUmor” facut de Delia. In sezonul cu numarul 5 ”iUmor”, Andrei a reușit sa ”fure” voturile juraților cu…

- Laudata de Delia și Mihai Bendeac pentru numarul sau de stand-up, Renata Cilan va fi prezenta in finala ”iUmor”, duminica, 27 mai, de la ora 20.00, la Antena 1, insa show-ul ei nu este inca finalizat dintr-un motiv bine intemeiat.

- Un primar din județul Vaslui a reușit sa reduca considerabil numarul asistaților social in baza Legii 416/2001, de la 860 de persoane cand a preluat mandatul, la doar 120 in prezent, și asta intr-un oraș preponderent de etnie rroma. Mai mult decat atat, edilul din Murgeni, care este, paradoxal, unul…

- In cinci sezoane de ”iUmor”, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au ras cu lacrimi, s-au enervat, uneori au ramas indiferenți, au cunoscut personaje dintre cele mai ciudate, iar apropo de asta, ce credeți?

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Dan Constantinescu, pe numele de scena DanȚuțu, face stand up de cațiva ani, insa nu a reușit sa ii convinga in totalitate pe cei trei jurați, așa ca Mihai Bendeac i-a sugerat sa continue cateva minute. Țuțu a profitat din plin de aceasta ocazie pentru ca a reușit sa ii dea pe spate! ”Țuțu este talent…