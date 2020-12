Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții de haine și incalțaminte secon-hand din Targul Municipal din Craiova continua sa-și vanda nestingheriți marfa pe domeniul public. De cateva saptamani, romii și-au expus marfa pe domeniul public și o vand amatorilor de chilipiruri. S-a ajuns in aceasta situație dupa ce prin HG. nr.935/5…

- Dupa cum se știe deja, Piața Centrala Campina a fost inchisa in urma cu o saptamana, pe 9 noiembrie 2020, masura decisa de Guvern pentru toate piețele agro-alimentare aflate in spații inchise. Este o decizie luata pentru reducerea raspandirii infectarii cu virusul SARS CoV-2 și care se aplica pe o perioada…

- Producatorii agricoli care isi comercializeaza produsele in piata Timisul nu sunt de acord cu pietele volante. Primarul Claudiu Buciu a propus vineri seara ca toti comerciantii sa isi poata vinde produsele in cateva piete care vor fi infiintate in toate cartierele din oras. Buciu a decis crearea acestor…

- Cu mici excepții, piețele din București s-au inchis. Printre tarabele goale și lazile lasate in urma, in randul comercianților ramași cu recolta de toamna nevanduta se simte frustrarea. In aer se mai simte ceva: teama acestora ca i-ar putea ”trage...

- Astazi, in ziua intrarii in vigoare a noilor restricții, nicio piața din municipiul Bacau nu s-a inchis, iar producatorii și comercianții si-au desfașurat activitatea legal. Noul primar, Lucian Stanciu Viziteu, a explicat ce masuri au fost luate pentru ca producatorii si comerciantii sa nu fie afectati:…

- Comerciantii din spatiile inchise ale pietelor din municipiul Bistrita si orasul Nasaud au fost sprijiniti de catre administratiile locale prin amenajarea de tarabe in aer liber, pentru a-si putea continua activitatea, a informat Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud. Articolul Tarabe in aer liber…

- Primarul Municipiului Slobozia, Dragos Soare, a fost prezent in weekend in Hala Agroalimentara din Slobozia pentru a gasi solutiile de care comerciantii din piata au nevoie pentru a isi continua activitatea. Conform Hotararii CNSU din 5.11.2020, art 7, activitatea in pietele agroalimentare inchise…