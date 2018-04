Grațiela și Andrei Duban se gandesc serios la momentul in care vor deveni parinți pentru a doua oara. Și asta pentru ca fiul lor, Armin, a trecut de mult timp de perioada schimbatului scutecelor. Totuși, exista un motiv bine intemeiat pentru care minunea nu s-a intamplat. Și ei, dar și apropiații sai sunt triști cand […] The post Andrei Duban, dezvaluiri despre adevaratul motiv pentru care nu poate avea al doilea copil: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu” appeared first on Cancan.ro .