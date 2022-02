Stiri pe aceeasi tema

- Valentin din casa Mireasa- capriciile iubirii este dorit de toate fetele? Inimioara și Alina se lupta pentru inima lui, dar concurentul a pus ochii pe Alina și incearca sa o cucereasca. Inimioara este dezamagita, deoarece ar fi preferat sinceritate din partea lui.

- Doamna Dana, din casa Mireasa- capriciile iubirii, ințepaturi la adresa Giovanei. Femeia nu accepta comportamentul pe care il are concurenta și ii arunca cuvinte grele. Aceasta considera ca nu are destula educație și ca ar trebui sa invețe sa respecte persoanele din casa.

- Andrei și Alexandra au avut parte de o intalnire pe nevazute, chiar de ziua concurentei, care a implinit frumoasa varsta de 22 de ani. Cei doi au avut ocazia sa afle lucruri unul despre celalalt și sa iși dea seama daca sunt potriviți unul pentru altul.

- Alex și Sabrina din casa Mireasa- capriciile iubirii au avut parte de o intalnire pe nevazute și au avut ocazia sa se descopere și sa afle lucruri unul despre celalalt. Aceștia au descoperit ca au lucruri in comun și s-au simțit foarte bine unul in prezența celuilalt.

- Ion și Raluca formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri care au participat la competiția Mireasa, capriciile iubirii. Dupa ce emisiunea s-a terminat, mai multe persoane au considerat ca Ion este protejatul prezentatoarei emisiunii, Gabriela Cristea. Acum, fostul concurent a dat carțile pe…

- Ion și Raluca formeaza un cuplu deosebit, iar dupa mult timp in care cei doi au format o relație, concurentul a decis sa o ceara in casatorie. Un val de lacrimi și emoții a avut loc in platoul emisiunii Xtra Night Show. Evenimentul a fost foarte important pentru fiecare dintre cei doi. Iata cum au petrecut…

- Ion, concurentul din casa Mireasa, se simte foarte criticat de ceilalți concurenți. Toata lumea are impresia ca acesta joaca un rol. Iubita lui este singura care il susține și ii este alaturi, dar acesta are un comportament rece cu ea.

- Sunt in plina cunoaștere, așa cum chiar ei doi au marturisit, insa se pare ca lucrurile nu sunt atat de simple, mai ales la inceput de relație. Mai in gluma, mai in serios, Adelina s-a declarat deranjata de aspectul fizic al lui Seba și i-a spus ca ar fi vremea sa faca cateva modificari. Iata cum a…