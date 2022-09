Andrei, declarații de dragoste pentru Inga. Concurentul de la Mireasa este foarte îndrăgostit / VIDEO Petrecerea de sambata de la Mireasa il aducea pe Andrei cu cateva declarații de dragoste foarte importante pentru Inga. Ei bine, in ediția de astazi a emisiunii, concurentul a explicat ca are sentimente pentru tanara și se pare ca are și planuri serioase de viitor cu aceasta. Iata ce spune concurentul, dar și ce a declarat Tatiana, sora Ingai, care a intrat prin telefon sa-și spuna parerea sincera despre aceasta viitoare relație dintre cei doi! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Theodor Nița de la Mireasa sezonul 6 are 29 de ani și s-a nascut și a crescut in Calarași. De cinci ani, s-a mutat in Constanța, alaturi de mama și tatal vitreg. El spune ca a ales sa participe la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY fiindca ii plac provocarile și pentru ca simte…

- Florin Raducioiu se afla in vacanta alaturi de noua iubita. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, care reiese din postarile de pe rețelele de socializare ale fostului mijlocaș de la naționala.

- Gabi Badalau este un personaj extrem de controversat in showbizul romanesc, mai ales in contextul scandalului pe care il are de ceva vreme cu mama copiilor lui. Cu toate ca exista multe probleme in viața sentimentala a omului de afaceri, acesta nu se teme sa iși declare iubirea pentru actuala sa partenera,…

- Anda și Leo au mers la plaja și s-au pozat in cele mai tandre ipostaze. Cei doi au impartașit cu fanii imagini de senzație, iar fosta concurenta de la Mireasa a ținut sa-i faca și o declarație de dragoste.

- Iata ca a venit și ziua cea mare pentru concurenții din casa Mireasa, ziua in care se casatoresc. Toți concurenții sunt emoționați, iar inainte de a spune marele „DA” in fața primarului, cuplurile iși spun juramintele de dragoste. Alina și Valentin sunt primii din casa care fac marele pas al relației…

- Perneș a fost deranjat de afirmațiile facute de Lucy in privința relației cu Sabrina. Concurentul a avut o reacție total neașteptata in urma intervenției telefonice din partea fostei concurente a sezonului 5 din Mireasa.

- Doamna Mioara și Andrei de la Mireasa sezon 5 și-au revazut familia. Mama concurentului a plans de emoții atunci cand aceștia au intrat pe poarta. De entuziasm, ea a fugit spre cei dragi și nu a mai știut pe cine sa imbrațișeze.

- In ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Sabrina a fost curioasa sa afle cați bani caștiga Perneș, motiv pentru care a intrebat-o pe mama lui. Concurentul a fost deranjat și susține ca a fost singura fata care a pus o astfel de intrebare. Iata ce a marturisit Perneș!