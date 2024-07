Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Simona, Andrei de la Mireasa pare ca și-a gasit liniștea alaturi de noua lui iubita, Ana Maria, o tanara de 23 de ani cu care s-a afișat impreuna pentru prima data in urma cu o luna, in vacanța petrecuta pe litoralul romanesc. De curand, fostul concurent a povestit ca este, din nou,…

- Bogdana și Liviu au confirmat ca nu mai formeaza un cuplu in urma cu o luna, asta dupa ce s-a zvonit ca ar fi ajuns la desparțire. Fosta concurenta spune ca urmeaza sa divorțeze și susține ca, de fapt, Liviu ar fi fost cel responsabil de separarea lor.

- Antonia a fost eliminata din casa Mireasa pe data de 5 iulie 2024. La scurt timp dupa ce a parasit competiția, fosta concurenta a facut o postare pe contul de Instagram. Ce a publicat tanara. Fanii au fost impresionați de gestul ei.

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test. Timp de 21 de zile vor locui separat, dar ȋn compania unor ispite mai…

- Andrei de la Mireasa, sezonul 7, s-a afișat la finalul saptamanii trecute pentru prima data cu noua iubita, dupa desparțirea de Simona. Cei doi au tot postat imagini in ipostaze romantice, cu atat mai mult astazi, cand este ziua de naștere a fostului concurent.

- Andrei de la Mireasa, sezonul 7, pare ca a uitat complet de Simona, caci iubește din nou. Fostul concurent este impreuna cu Ana Maria, o tanara in varsta de 23 de ani, cu care pare ca se ințelege de minune. Cei doi s-au afișat din nou impreuna. Iata cat de fericiți sunt impreuna.

- Bia și Robert de la Mireasa sezonul 8 sarbatoresc șase luni de cand au spus DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi indragostiți au devenit soț și soție cu jumatate de an in urma și se pare ca relația dintre ei decurge foarte bine.

- Alexandru, iubitul Cristinei, a fost eliminat din competiția Mireasa in gala de pe data de 10 mai 2024. De atunci, cei doi indragostiți nu s-au mai intalnit, numai Alexandru a fost cel care a putut sa iși urmareasca zilnic, iubita ramasa in competiție, pe micul ecran.