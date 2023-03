Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din data de 28 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Dani și Andrei au purtat o discuție despre Simona, in urma unui material difuzat la Mireasa, Capriciile iubirii. Acest fapt a iscat discuții in casa. Inclusiv cei doi au inceput sa se contrazica.

- Ediția din data de 27 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, Maștile Iubirii. Simona a avea anumite observații și gesturi neașteptate fața de Andrei. ”Nu te mai uita așa, nu ma impresionezi cu nimic!”, i-a transmis concurenta. Iata ce au discutat cei doi dupa acest episod.

- Dupa ce Andrei a incercat de mai multe ori sa se apropie de Simona, cei doi au ajuns sa se cunoasca mai bine. Se pare ca intre cei doi lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit, dupa ce Simona a oprit cunoașterea.

- Simona a decis ca nu mai vrea sa-l descopere pe Andrei de la Mireasa sezon 7, așa ca a oprit cunoașterea intr-un mod dur. Iata ce i-a zis și ce le-a spus doamna Mihaela, mama lui Andrei, amandurora.

- Dupa ce Mihai a primit vizita mamei sale la Capricii, acesta i-a spus sa fie mai relaxat și ca nu este de acord cu ceea ce face. De asemenea, un prieten de-ai lui Mihai a fost și el prezent in platoul emisiunii și i-a spus acestuia ca se contrazice in gesturi.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, iar Andreea a fost invitata in casa baieților. Intalnirea a starnit destul de multe reacții, mai ales dupa ce Andrei a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca mai bine, in contextul in care a spus ca este atras de Irina.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, așa ca au aparut și primele simpatii. Așa se poate spune și despre Sabrina, tanara marturisind ca ii place de unul dintre baieți. O alta participanta a pus ochii pe același concurent.

- La petrecerea de sambata au venit și foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa. Damaris, Sebaidin, Gioergio, Denisa, Ada, Andrei au petrecut alaturi de actualii concurenți pe ritmuri orientale.