- Diandra Moga, in varsta de 27 de ani, este o tanara pasionata de fashion, care locuiește in Cluj și a cunoscut celebritatea dupa ce a devenit tot mai activa in mediul online. Acum, nu mai este recunoscuta pe strada doar de urmaritorii sai de pe rețelele sociale, ci și de un numar mult mai mare de persoane.…

- Mama Cristinei Rotaru de la Insula iubirii l-a criticat dur pe ginerele ei, dupa ce Andrei a fost interesat de o ispita. Concurenta a suferit enorm cand și-a vazut iubitul in ipostazele respective.Cristina și Andrei Rotaru, concurenți la emisiunea „Insula Iubirii”, au trecut prin momente tensionate…

- Diandra Doris Moga se numara printre cele 10 ispite feminine care s-au inscris la reality show-ul Insula Iubirii ca sa testeze fidelitatea barbatilor concurenti. Tanara care locuiește in Cluj este una dintre cele mai focoase femei din Thailanda, iar imaginea cu care defileaza acum este total diferita…

- Insula Iubirii 2024 a debutat la Antena 1 pe 15 iulie 2024, iar baieții au avut parte inca de la inceput de surprize. Dupa ce iubitele lor au fost duse in casa in care iși vor petrece urmatoarele 21 de zile, iar ei au ramas singuri, a inceput petrecerea . Asta deoarece ispitele feminine au intrat deja…

- Cristina și Andrei Rotaru sunt printre cele cinci noi cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Show-ul va fi difuzat din 15 iulie la Antena 1. Cristina, in varsta de 37 de ani, si Andrei, 31 de ani, sunt singurul cuplu casatorit in acest sezon „Insula Iubirii”. Numara deja noua ani de casnicie si zece…

- Anamaria Vaida e printre cele 10 ispite de la „Insula Iubirii” 2024. Nu e pentru prima data cand participa la show-ul de la Antena 1 in rolul de ispita, și in sezonul șase a fost prezenta in emisiune. „Insula Iubirii” 2024 revine pe 15 iulie cu un nou sezon, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri,…

- Aurelian Paduraru este ispita la Insula Iubirii, sezonul 8. In momentul acesta se concetreaza pe succesul profesional și nu se gandește la o relație, dar gusta din cand in cand din aventurile de-o noapte, astfel ca experiența show-ului de la Antena 1 i se potrivește de minune.