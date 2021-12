Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Tifesti care a incalcat ordinul de protectie si si-a lovit fosta sotie cu lopata, a ajuns in arestul politiei, urmand sa fie propus la arestare. El a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu, iar astazi va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare…

- In Sectiunea Document puteti consulta Ordinea de zi solutionata a sedintei Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care magistratul Beatrice Cristina Pitrop a fost delegata pe functia de conducere.Un nou sef in Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, arondat Parchetului…

- In Sectiunea Document puteti consulta Ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM de maine, 27 octombrie 2021, in care apare si cazul procurorului constantean.Un anchetator din Constanta a ajuns in atentia Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Este vorba despre magistratul Dragomir Matei, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta si membru in Colegiul de conducere al acestei unitati de parchet. Solicitarea formulata de procurorul constantean va fi analizata de Sectia pentru procurori in cadrul sedintei de maine, 26 octombrie…

- Funcția de prim procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Adjud este din nou in discuție, dat fiind ca delegarea procurorului Danuț Ene expira peste cateva zile. Astazi, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va decide referitor la propunerea de prelungire a delegarii…

- In urma cu aproximativ o ora, dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe raza satului Arva, un biciclist se afla intins pe partea carosabila, cel mai probabil fiind acroșat de un autovehicul. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Poliției Orașului…