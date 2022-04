Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre doamna Mioara, Larisa, Perneș, Andrei și Leo sunt departe de a se fi terminat. Chiar daca sora lui Andrei și-a rugat mama sa nu mai puna la suflet, aceasta se supara pe fiecare detaliu.

- Sabrina a avut o discuție cu Andrei la petrecerea de sambata seara, iar baiatul i-a cerut explicații. Acesta i-a spus ca o simte rece fața de el și a vrut sa ințeleaga ce are de facut mai departe.

- Gigi Becali, atac dur la adresa lui Razvan Burleanu. Federația Romana de Fotbal iși va alege noul președinte pe 12 aprilie. Actualul șef de la casa Fotbalului, Razvan Burleanu, concureaza fara rivali pentru cel de-al treilea mandat in fruntea FRF. Patronul FCSB s-a lansat intr-o serie de acuzații la…

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…

- Saptamana nu a fost ușoara pentru concurenți, doua cupluri s-au destramat: Sabrina și Perneș, Leo și Nora sunt in pauza. Mai mult, climatul dintre ei nu este deloc unul liniștit. In casa baieților pacea e departe de a se așterne.

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Andrei, din casa Mireasa- capriciile iubirii, nu se simte bine in competiție. Concurentul primește ințepaturi peste ințepaturi și considra ca se afla intr-un loc in care nu are niciun fel de rost. El este criticat, deoarece este sincer și iși exprima punctul personal de vedere.

- Mirela Vaida a avut in cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena Stars o reacție total neașteptata la adresa propietarei aparatamentului unde locuia Andrei, tanarul disparut fara urma de opt zile. Cum a reacționat prezentatoarea TV cand a vazut cu ce neglijența este tratat subiectul de catre femeie.