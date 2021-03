Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Poli Iasi, Andrei Cristea, i-a cerut iertare arbitrului Radu Petrescu, dupa ce l-a jignit la meciul cu FC Voluntari, potrivit news.ro. Cu o zi inaintea meciului de la Pitesti, cu FC Arges, antrenorul echipei din Copou, Andrei Cristea, a participat la o conferinta de presa,…

- Arbitrul Radu Petrescu a scris in raportul intocmit dupa meciul Poli Iasi - FC Voluntari ca a fost insultat de antrenorul gazdelor, Andrei Cristea, potrivit news.ro. "Mai bine mureai la operatie", este fraza consemnata in raportul arbitrului, potrivit digisport.ro. "Petrescule, fugi…

- Poli Iași a pierdut categoric meciul cu FC Voluntari, scor 0-2, iar președintele Ciprian Paraschiv le-a oferit un ultimatum elevilor lui Andrei Cristea. Eșecul suferit in fața celor de la FC Voluntari a generat primele masuri la Politehnica Iași. Președintele ieșenilor, Ciprian Paraschiv, a anunțat…

- Echipa Inter Milano s-a impus cu scorul de 3-1 in fata formatiei Lazio Roma, duminica seara, intr-o partida din etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei, succes in urma caruia a urcat pe prima pozitie a clasamentului, potrivit Agerpres. Elevii antrenorului Antonio Conte au profitat si de…

- Andrei Cristea (36 de ani), noul antrenor al lui Poli Iași, nu a putut fi prezent in deplasarea de la Sfantu Gheorghe, acolo unde Poli Iași a obținut primul punct dupa etape in șir de seceta (3-3). Atacantul devenit antrenor se afla acasa, la Iași, in continuare in izolare din cauza focarului de la…

- Fotbalistul formatiei CSM Poli Iasi, Andrei Cristea a declarat, luni, ca a fost surprins de propunerea de a prelua functia de antrenor al echipei, dar a precizat ca a acceptat imediat deoarece gruparea moldoveana inseamna "enorm" pentru el. "Recunosc faptul ca m-a surprins propunerea presedintelui…

- Andrei Cristea (36 de ani) va fi inlocuitorul lui Daniel Pancu (43 de ani) la Poli Iași. Daniel Pancu a fost mazilit de primarul Mihai Chirica. Fostul atacant rapidist a lasat-o pe Poli Iași pe ultimul loc in Liga 1, cu doar 15 puncte. Conducerea a luat o hotarare surprinzatoare in privința inlocuitorului.…

- Poli Iași a pierdut dramatic meciul cu rivala locala, FC Botoșani, scor 0-1, iar antrenorul Danei Pancu s-a declarat dezamagit de jucatorii sai. La finalul partidei, Pancu și-a criticat elevii pentru prestația din repriza secunda și a spus ca Poli Iași nu merita nici macar un egal, chiar daca golul…