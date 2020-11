Stiri pe aceeasi tema

- Inconstienta in Copou: desi Politehnica este atacata din toate partile, personalitati esentiale, care ar trebui sa faca scut pentru apararea clubului, intra in conflict, spre satisfactia "cartitelor" care sapa din greu echipa. Ieri au rabufnit public tensiunile mocnite existente intre antrenorul Daniel…

- Tehnicianul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca l-a scos din lotul pentru partida cu FC Voluntari de sambata pe Andrei Cristea pentru ca a parasit antrenamentul fara motiv, el recunoscand ca initial luase decizia de a renunta definitiv…

- Tensiunile interne continua la Politehnica Iași. In cursul dimineții de astazi s-a anunțat oficial ca antrenorul Daniel Pancu nu l-a reținut pe capitanul echipei, Andrei Cristea, in lotul care va pleca azi spre Voluntari, pentru meciul de sambata, din etapa a 10-a. Decizia vine dupa ce Cristea fusese…

- Dupa ce a inceput sezonul cu un singur atacant de meserie in lot, Andrei Cristea, antrenorul Politehnicii Iași, Daniel Pancu, va mai avea la dispoziție un varf de careu. Moldovenii au ajuns la o ințelegere cu Dzenan Zajmovic, un bosniac de 1,90 metri nascut in Belgia, care e așteptat azi in Iași. In…

- Gabriela Firea face echipa cu Daniel Pancu in competiția pentru București! Actualul antrenor al echipei Poli Iași se afla pe lista de consilieri municipali a PSD in București. Din inima Moldovei, Daniel Pancu s-a pozat cu un tricou pe care este imprimata poza Gabrielei Firea, iar in dreptul fiecarei…

- Politehnica Iași incearca sa-i asigure antrenorului Daniel Pancu materia prima necesara pentru a incepe cat de cat decent campionatul. Dupa ce a avut doar 7 seniori la reunirea de sambata, iar Andrei Cristea a reintrat duminica, Pancu mizeaza incepand de azi și pe Mihalache, care și-a prelungit contractul…

- Daniel Pancu are mari probleme de efectiv la Poli Iași. La primul antrenament sub comanda lui Pancone au fost prezenți doar 20 de jucatori, 13 dintre aceștia fiind sub 21 de ani! Pancu s-a trezit cu un lot subțire la primul antrenament la Iași. Mai mult, aproape doua treimi era format din juniori! Maine…