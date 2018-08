Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cristea, atacantul celor de la Poli Iași, a fost one-man show in timpul primei reprize a Derby-ului Moldovei cu FC Botoșani. La pauza, ieșenii conduc cu 2-0 grație "dublei" lui Cristea, care a inscris doua goluri superbe. Mai multe imagini cu "dubla" lui Cristea AICI Varful lui Poli Iași a deschis…

- Politehnica Iasi a inregimentat azi alti doi jucatori. Anuntul a fost facut de directorul sportiv al clubului, Tibor Selymes: "Ghanezii Lawson Bekui si George Dwubeng, care se afla de cateva zile in Copou, au confirmat si au semnat contracte cu noi. Sunt sanse ca zilele urmatoare sa semneze si stoperul…

- Politehnica Iasi a parafat transferul mijlocasului ofensiv costarican Dylan Flores, in ultima zi a stagiului din Turcia. Jucatorul in varsta de 25 de ani a semnat pe doi ani cu clubul din Copou si a debutat deja sub comanda lui Flavius Stoican, joi seara

- Consiliul Director al clubului CSM Poli Iași a anuntat pe site-ul oficial ca gruparea ieseana a semnat un contract de asociere cu omul de afaceri din Baia Mare, Horia Sabo, durata acordului fiind de cinci ani. Anuntul oficial spune ca intelegerea are ca scop „mentinerea stabilitatii financiare si a…

- Desi a anuntat ca nu are timp de a vorbi cu presa pentru ca are mult de lucru, presedintele CSM Poli, Adrian Ambrosie, este intr-o noua vacanta. Clubul nu a facut niciun pas important in pregatirea noului sezon Amatorismul si minciuna si-au facut cuib solid la CSM Politehnica Iasi. Pe parcursul…