- Metalurgistul Cugir va juca primul meci oficial al anului, contra Arieșul Turda, vineri, ora 15:00, in deplasare, in etapa a XVI-a a Ligii a III-a. Meciul tur a fost caștigat de cugireni cu 3-2, revenind de la 1-2, golurile fiind marcate de M. Lupu(7), I. Grozav(67) și Al. Rus(88) Dupa 15 etape, echipa…

- FCSB a invins-o dramatic pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 30-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regular, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La sfarșitul saptmanii trecute, Foresta Suceava a disputat un meci amical in compania ultimei clasate din seria I a Ligii a III-a, CSM Pașcani. Sucevenii au deschis scorul prin Manole, ieșenii egaland pana la pauza. In partea a doua a partidei Foresta Suceava a mai marcat de doua orin prin Unghianu…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Atletico Madrid - Manchester United se disputa miercuri, de la 22:00, in manșa tur a „optimilor” Champions League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- FCSB a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca meciul de pe teren propriu cu Chindia Targoviste, din etapa a 26-a a Ligii I, se va disputa fara spectatori ca urmare a sanctiunii primite din partea Comisiei de Disciplina a FRF.Sanctiunea vine ca urmare a incidentelor provocate de fanii FCSB la partida…

- FCSB l-a semnat pe Florin Achim (30 de ani, fundaș dreapta), liber de contract dupa desparțirea de Academica Clinceni. Mutarea a fost confirmata și de Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor. Vali Crețu, titular pana acum in flancul drept al defensivei, l-a dezamagit pe Becali in meciul cu FCU Craiova,…

- Prestația lui Florin Tanase (27 de ani) din meciul FCSB - CFR Cluj, scor 3-3, l-a nemulțumit pe Gigi Becali (63 de ani), patronul vicecampioanei. Cu Florin Tanase pe teren vreme de 88 de minute, FCSB a remizat impotriva campioanei ultimelor 4 sezoane, scor 3-3. Capitanul celor de la FCSB a fost implicat…