- Antrenorul Universitatii Cluj, Erik Lincar, a declarat, duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-1, ca echipa sa putea obține toate ce trei puncte din confruntarea cu vicecampioana. „In general, imi place fotbalul curajos. Noi am mai avut și experiența derby-ului cu Dinamo și azi am folosit 9 jucatori…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, s-a aratat nemulțumit atat de rezultatul inregistrat cu Universitatea Cluj, 1-1, cat și de evoluția elevilor sai. ”Un joc mai puțin reușit din partea noastra. Am fost destul de nemulțumit, am facut destul de multe greșeli. Am discutat cu jucatorii sa fie mult mai…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), i-a criticat pe Darius Olaru si Octavian Popescu dupa meciul disputat duminica seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-1. Omul de afaceri a declarat ca jucatorii s-au crezut vedete. Gigi Becali s-a aratat deranjat ca Olaru a pus rezultatul pe seama arbitrajului.…

- Gigi Becali i-a criticat dur pe Darius Olaru si Octavian Popescu dupa meciul de duminica seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-1, el spunand ca jucatorii s-au crezut vedete si ca asteapta “sa le iasa fumurile din cap.

- FCSB și Universitatea Cluj au remizat, scor 1-1, in prima etapa a noului sezon din Liga 1. Alexandru Chipciu (33 de ani) a dezvaluit secretele meciului bun de pe Arena Naționala. Alexandru Chipciu, dupa remiza scoasa pe terenul lui FCSB „Am plecat cu dreptul. Daca eram puțin mai atenți puteam obține…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat ca el si jucatorii sunt increzatori inaintea debutului in noul sezon. Vicecampioana en-titre va evolua cu Universitatea Cluj, in prima etapa a SuperLigii. „Suntem optimisti si increzatori inaintea debutului de sezon. Sper sa incepem sezonul…

- FC Universitatea Cluj va disputa partidele de acasa din etapa a 2-a, cu Universitatea Craiova, respectiv a 4-a, cu FC Petrolul Ploiești, din SuperLiga, pe stadionul din Mediaș. Suporterii Șepcilor Roșii trebuie sa mai aștepte pana cand vor urmari meciurile echipei favorite in Liga 1 pe teren propriu,…

- MM Stoica a vorbit despre transferurile pe care le planuieste FCSB. Vicecampioana a rezolvat achizițiile lui Joyskim Dawa si Rachid Bouhenna, dar oficialul s-a aratat deranjat de modul cum Gigi Becali abordeaza transferurile. In stilul sau caracteristic, finanțatorul a facut public numele jucatorilor…