Stiri pe aceeasi tema

- Numele lui Andrea Compagno le-a jucat feste oficialilor FCSB. Atacantului italian i-a fost scris greșit numele pe tricoul de joc de la meciul cu Anderlecht și a aparut „Campagno”. Fotbalistul a intrat pe teren in repriza secunda, iar fanii au observat imediat ca lucrurile nu sunt in regula. Oficialii…

- Jurnaliștii belgieni au „intors cuțitul” in rana celor de la FCSB. Au recunoscut ca a fost penalty la faza, din prima repriza, in care Joyskim Dawa a cazut in careu. „O aberație a arbitrajului”. Jurnaliștii din Belgia au recunoscut ca FCSB trebuia sa primeasca o lovitura de la 11 metri in meciul cu…

- Felice Mazzu, antrenorul lui Anderlecht, a remarcat 3 jucatori de la FCSB inaintea duelului cu vicecampioana Romaniei din Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. E vorba despre atacantul…

- Gigi Becali are șanse mari sa faca in acest an multe afaceri de milioane de euro. Meciurile din Europa Conference League il vor ajuta sa vanda jucatori pe bani mulți. Omul de afaceri a dezvaluit ca a primit o oferta foarte buna pentru Andrei Cordea, fotbalistul care a inscris golul FCSB din meciul cu…

- CFR Cluj și FCSB nu au inceput prea bine aventura in grupele Conference League 2022. Campioana Romaniei a smuls in extremis un punct din deplasarea din Kosovo, in timp ce FCSB a pierdut duelul de la Londra, cu West Ham, chiar daca s-a aflat la conducerea jocului mai bine de 60 de minute. Campioana Romaniei…

- West Ham – FCSB a fost un meci cu o incarcatura emoționala deosebita. Cu aproape doua ore inaintea partidei s-a aflat de moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar pe stadion s-a lasat tristețea. Inaintea duelului din grupele Europa Conference League s-a ținut un moment, iar fotbaliștii celor doua formații…

- Ionuț Radu (25 de ani) a fost integralist in meciul pierdut de Cremonese cu Inter, 1-3, in etapa #4 din Serie A. Deși a avut 3 intervenții excelente, portarul roman a luat nota 5,5 de la tuttomercatweb.com, cea mai mica de la echipa sa. „La golul lui Barella nu poate face nimic. Apoi, la golul lui…

- CFR Cluj - Pyunik Erevan | Claudiu Petrila a marcat golul de 2-1 pentru echipa lui Dan Petrescu, in reutrul cu echipa din Armenia. Internaționalul de tineret a inceput meciul pe banca, dar a fost introdus de Petrescu in minutul 71, in locul accidentatului Paun. Petrila inscris golul doi al clujenilor…