- Masurile propuse de prorectorul Universitații de Medicina și Farmacie Cluj, conferențiarul George Dindelegan, pentru organizarea spitalelor din Cluj in funcție de evoluția epidemiei de coronavirus.

- Ministerul Afacerilor Externe le recomanda turistilor romani aflati in strainatate sa revina cat mai repede in tara. MAE avertizeaza ca masurile adoptate la nivelul statelor, ca urmare a pandemiei de coronavirus, pot afecta inclusiv traficul aerian."In contextul evolutiei la nivel global a infectiei…

- Pandemia de coronavirus de tip COVID-19 pare sa arunce Romania intr-o grava receciune economica. Deja cei din mediul privat fac planuri de restrangere a activitații, se iau masuri pentru limitarea pierderilor și se anunța posibile concedieri masive mai ales in zona serviciilor. Pe acest fond, Andrei…

- Cazul 92, mai exact femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 si a fost confirmata pozitiv cu coronavirus in data de 13 martie 2020, este un angajat al Ministerului Sanatatii si nu o persoana din judetul Mures, se arata intr-un…

- Autoritațile din Romania se gandesc la ce este mai rau, in plina pandemie de coronavirus. Astfel, au fost publicat in Monitorul Oficial regulile dupa care va avea loc o inmormantare, in cazul unui deces provocat de coronavirus.Conform unui ordin al Ministerului Sanatații, publicat vineri seara in Monitorul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat oficial al 82 lea caz de coronavirus in Romania.Este vorba despre un tanar de 20 de ani, din Bucuresti, venit din Marea Britanie in data de 12 martie 2020. Este internat in Institutul National de Boli Infectioase Prof.dr. Matei Bals ...

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost infectat cu coronavirus. El s-a intors din Italia de curand, dintr-o zona neafectata. El s-a prezentat seara trecuta cu febra seara trecuta, cu simptomatologie care nu intra in definitia Coronavirus insa i s-au recoltat probe si pentru ca a calatorit in Italia…

