- „Colegiul CNCD va discuta mesajele lui Andrei Caramitru, publicate pe 14 aprilie pe Facebook, prin care critica in termeni duri Biserica Ortodoxa Romana si religia ortodoxa, pe care o considera «o secta demonica». In cazul lui Andrei Caramitru am facut autosesizare si am primit si plangere", a declarat…

- Consiliul de Combatere a Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat si a demarat o investigatie contra lui Andrei Caramitru pentru mesajele postate de acesta pe Facebook, prin care critica in termeni duri Biserica Otodoxa Romana si religia ortodoxa.

- „Am primit mesaje sa ne autosesizam pe faptul ca de Paștele Ortodox s-au introdus excepții, ceea ce a discriminat pe romano-catolici și protestanți, care și-au sarbatorit Paștele in restricții maxime. In acest sens, avem și plangeri”, a spus Csaba Asztalos, la Digi 24. El spune ca va discuta in colegiul…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Directorul Spitalului Raional Cahul, Oleg Craciun, a avut o intervenție online in timpul briefingului din aceasta dimineața susținut la Ministerul Sanatații. In preajma Paștelui, medicul a venit cu un mesaj emoționant la adresa cetațenilor și a enunțat cea mai mare dorința…

- Deși regulile Patriarhiei nu permit, unul dintre cei mai renumiți duhovnici ortodocși din Romania, parintele Calistrat Chifan, vrea ca enoriașii, in special „cei tineri și sanatoși”, sa participe la slujba de Inviere, „macar o ora”.„Eu inca cred ca in noaptea de Inviere, Dumnezeu care este mare va inlesni,…

- Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, a intrat de astazi, 17 martie, in izolare la domiciliu, impreuna cu soția. Primarul Dragoș Chitic a participat la Campionatul național de dans sportiv de la Piatra Neamț, din perioada 29 februarie – 1 martie. Din acel eveniment, astazi au fost confirmate…

- Traian Basescu este primul politician care a cerut inchiderea bisericilor, pentru a prevenit o eventuala epidemie de coronavirus in Romania. Un alt politician controversat, Andrei Caramitru, lider USR, vrea aceeași masura și amenința Biserica Ortodoxa Romana ca o va da in judecata și va instiga zeci…

- Schimbare de persoectiva pentru USR-PLUS. Dan Barna a anuntat ca sunt dispusi sa isi asume guvernarea, daca scenariul alegerilor anticipate nu se concretizeaza, iar conditia pentru a face parte din viitorul Executiv este adoptarea unei Ordonante de Urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi de…