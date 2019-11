Stiri pe aceeasi tema

- "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea…

- Viorica Dancila l-a acuzat joi pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care a vorbit despre o contabilitate dubla la buget, ca încearca sa justifice o viitoare politica de austeritate invocând „greaua moștenire”.Liberalii „vin cu o politica de austeritate și…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Florin Cițu (ministrul Finanțelor) a fost intrebat despre proiectul de buget lasat de Orlando Teodorovici. Liberalul a precizat ca acesta nu mai e de actualitate. „E un proiect de buget pentru 28 de ministere. Din pacate, sau din fericire pentru Romania, o sa avem 16 ministere. Deci va trebui…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, favorit in PNL pentru a deveni noul ministru al Finanțelor, susține ca liderii PSD au lansat un atac furibund la adresa sa pentru ca le este frica de pușcarie.Citește și: Calea ferata Henri Coanda - Gara de Nord, blocata in instanța de Ion Țiriac: De ce…

- Presedintele USR, Dan Barna, este convins ca va castiga alegerile prezidentiale si spune ca Viorica Dancila, candidatul PSD, nu va intra in turul doi, dupa ce motiunea de cenzura a trecut joi prin Parlament si Guvernul PSD a fost demis. „Se fac diverse pariuri cum o sa ia doamna Dancila si PSD-ul o…