Andrei Caramitru are doua postari pe pagina personala de Facebook in care explica faptul ca liberalii au facut "un blat cumplit" și au transferat voturi catre Viorica Dancila, asta pentru a se asigura ca aceasta intra in turul II cu Iohannis.

"Incep sa curga cifrele. Si sa se concretizeze un blat cumplit", scrie Andrei Caramitru, care citeaza o postare a lui Mirel Valentin Alexe: "In Arad, fief PNL, in care e boss unul dintre liderii PNL, Dancila a caștigat secții. Ca niciodata.",

Andrei Caramitru susține ca ipoteza s-a vehiculat și in studiourile Antena 3, fiind confirmata de…